الكشف على 1564 حالة مرضية في قافلة طبية ببنها

اختتمت القافلة الطبية، التي نظمتها مديرية الصحة بالقليوبية، أعمالها بقرية دجوى بمركز بنها، وقال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن القافلة نجحت في الكشف على 1564 حالة تنوعت ما بين «أطفال، وأشعة، وباطنة، وجراحة، ورمد».

وأشار «الطباخ» إلى، أن القافلة تواجدت بمقر الوحدة الصحية بالقرية، وشملت تخصصات «الباطنة، والقلب، ونساء وولادة، وأطفال، وجراحة عامة، ومسالك بولية، وعظام، ومخ، وأعصاب، والأشعة والتحاليل»، وقامت بتوقيع الكشف على الحالات وصرف العلاج اللازم لها وتحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي إلى المستشفيات لعمل اللازم.

وأكد وكيل وزارة الصحة في بيان له اليوم الاثنين، أن المديرية تقوم بتنظيم تلك القوافل بالتنسيق مع الوزارة بهدف الوصول بالخدمات الطبية إلى الأماكن والقرى التي تفتقر للخدمات الصحية.