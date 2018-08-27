ضبط المتهم بقتل طفل في تبادل لإطلاق النيران في سوهاج

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، من ضبط مرتكب واقعة مقتل طفل في تبادل لإطلاق النيران بين بعض الأشخاص بدائرة مركز شرطة ساقلتة.

كان قد وصل لمركز شرطة ساقلتة بمديرية أمن سوهاج، بلاغا بإطلاق أعيرة نارية بقرية الطوايل الشرقية بدائرة المركز، وانتقلت وحدة مباحث المركز، وتبين قيام المدعو «عاشور.ع» عامل، 25 عاما، بإطلاق أعيرة نارية تجاه منزل المدعو «ياسين.ح» 56 عاما، نتج عن ذلك مقتل حفيد الأخير «طفل»، 4 سنوات؛ إثر إصابته بعيار ناري بالرأس والصدر، وذلك لوجود خلافات بين الطرفين.

وتم توجيه حملة أمنية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، وقوات الأمن بإشراف اللواء علاء سليم مدير مصلحة الأمن العام، وأسفرت عن ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.