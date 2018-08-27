مارسيال ضحية مورينيو في اليونايتد

تصاعدت الأزمة بين الفرنسي أنتوني مارسيال، ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، مع استبعاد اللاعب من تشكيلة الفريق التي تواجه توتنهام في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لإذاعة " مونتي كارلو" الفرنسية فإن مارسيال يرغب في الرحيل عن الشياطين الحمر، لكنه يجد الوضع معقدًا مع رغبة الإدارة في بقائة حتى أنها رفضت عرضين من ميلان الإيطالي وأتليتكو مدريد الإسباني لشراء اللاعب، وفي المقابل فإن المدرب البرتغالي يسعى للتخلي عنه.

وأضافت مورينيو أراد بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتمويل الصفقات الأخري حيث أنه كان يريد ضم مدافع، بخلاف رغبته في التوقيع مع البرازيلي ويليان دا سيلفا لاعب تشيلسي، لكن الإدارة رفضت الأمر.

وأوضحت "مونتي كارلو" أن السبب الرئيسي وراء استبعاد مارسيال من التشكيلة أن اليونايتد قدم للاعب عرض جديد بتمديد تعاقده لمدة 5 سنوات، الامر الذي لم يعجب مورينيو لذا قرر استبعاده من التشكيلة.