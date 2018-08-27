فيضانات شرق الصين تخلف خسائر بأكثر من مليار دولار

ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي الصينية"، اليوم الاثنين، أن الفيضانات العارمة التي نجمت عن إعصار وعاصفة مدارية في إقليم شاندونج بشرق الصين، الشهر الجاري، أدت إلى مقتل 14 شخصا، وخسائر اقتصادية مباشرة بلغت قيمتها 10 مليارات يوان وهو ما يعادل 1.45 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة، أن مدينة شوجوانج المنتجة للخضروات كانت أكثر المناطق تضررا مع قيام طائرات دون طيار بإسقاط محاليل مطهرة لمنع حدوث أزمة صحية والعمل بتجفيف المياه المتبقية ودفن جيف الحيوانات في حفر من الجير، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وكتبت "تشاينا ديلي" أن كثيرين في شاندونج ينحون باللوم في أحدث كارثة على التقاعس في الرد بسرعة على التحذيرات من حدوث فيضانات وتصريف المياه من الخزانات في وقت مناسب؛ ما أدى إلى عدم وجود وقت كاف لنقل الماشية الحية.

وتضطر الصين كل صيف لإجلاء مئات الآلاف من سكان المناطق المعرضة للفيضانات واستخدام شبكة ضخمة من الخزانات في محاولة للتحكم في منسوب المياه.

وفي يوليو الماضي، فاضت مياه 241 نهرا في 24 إقليما، ما أدى إلى خسائر اقتصادية مباشرة بلغت قيمتها 25.9 مليار يوان.