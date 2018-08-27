«شمال سيناء»: بدء الدراسة 22 سبتمبر المقبل مع باقي المحافظات

أعلن اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، عن موعد بدء الدراسة في مدارس مراكز المحافظة على أن تكون يوم 22 سبتمر المقبل مع بقية محافظات الجمهورية.

جاء ذلك في الاجتماع التنفيذي الذي عقده المحافظ في ديوان عام المحافظة، اليوم الاثنين، بحضور المهندسة ليلى مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشدد المحافظ على الانتهاء من كافة التجيهزات لاستقبال العام الدراسي الجديد في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

وأعلن المحافظ عن إقامة معرض «عودة المدارس» في 8 سبتمبر المقبل؛ للتخفيف على أولياء الأمور للبيع بأسعار مخفضة.

ومن جهتها، استعرضت المهندسة ليلى مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم، استعدادات المديرية لانطلاق الدراسة، منوها بأنها عقدت عدة اجتماعات مع مدراء الإدارات والقطاعات الفنية والتخصصية لمتابعة أعمال التجهيزات الجارية في مختلف المدارس.

يشار إلى أن الدراسة توقفت خلال العام الدراسي الماضي في شمال سيناء منذ 9 فبراير الماضي بالتزامن مع انطلاق «العمليات الشاملة سيناء 2018» حتى نهاية العام، وتم لاحقا عقد الامتحانات للشهادات واعتماد نتائج نصف العام الدراسي الأول.