صالح جمعة يواصل الغياب عن تدريبات الفيصلي السعودي

واصل صالح جمعة لاعب الفيصلي السعودي ، والمعار من الأهلي ، الغياب عن تدريبات فريقه لليوم الخامس على التوالي دون إذن.

وكان الفيصلي قد قرر استبعاد جمعة من قائمة الفريق التي ستخوض منافسات الدوري السعودي هذا الموسم ، ليقوم اللاعب أمس الأحد بالغياب عن التدريبات لليوم الخامس دون إذن ، كما ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية الالكترونية اليوم الاثنين.

ولن يكون مسموحا لجمعة بخوض المباريات الرسمية خلال النصف الأول من الموسم مع الفريق ، لكن يظل من حق الفيصلي قيده من جديد في فترة الانتقالات الشتوية ، وهو ما قد يتيح له فرصة اللعب.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب يخشى أن يتسبب قرار الفيصلي باستبعاده من المشاركة في النصف الأول من الموسم الجديد ، في التأثير على مسيرته في الملاعب ، لذلك طلب من وكيل أعماله البحث له عن عرض احتراف حتى يتمكن من اللعب ، خاصة أنه لن يتمكن من العودة للأهلي المصري بسبب انطلاق منافسات الموسم الكروي في مصر.

من ناحية أخرى ، يواصل الفيصلي تدريباته على ملعب النادي بمدينة حرمة ، شمال غرب الرياض ، بعد خوضه لقاء وديا أمام الفتح ، وقد شارك اللاعب الكويتي فهد الأنصاري أمس في أول تدريباته مع الفريق بعد إنهاء إجراءات تسجيله ، فيما واصل لويس جوستافو برنامجه العلاجي.

ويستهل الفيصلي مبارياته في الموسم الجديد للدوري أمام ضيفه الباطن ، يوم الجمعة المقبل.