إسرائيل تعيد فتح معبر بيت حانون مع قطاع غزة بعد أسبوع من إغلاقه

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أعادت إسرائيل اليوم الاثنين، فتح معبر بيت حانون «إيرز» المخصص لعبور الأفراد مع قطاع غزة، بعد نحو أسبوع من إغلاقه.

وأعلنت اللجنة الفلسطينية العامة لإدارة المعابر، أن المعبر يشهد حركة نشطة منذ صباح اليوم بعد إعادة فتحه للفئات التي منعت منذ أكثر من أسبوع.

وأغلقت إسرائيل المعبر المذكور يوم 19 أغسطس الجاري أمام حركة المغادرين من قطاع غزة باستثناء الحالات المرضية، فيما أبقته مفتوحا أمام العائدين إلى القطاع.

ومن جهة أخرى، وصل إلى قطاع غزة صباح اليوم نائب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جيمس ماك قولدريك، عبر معبر بيت حانون دون الإعلان مسبقا عن الزيارة أو جدول أعمالها.

وتتوسط الأمم المتحدة في مقترحات للتهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل مقابل تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة وحل الأزمات الإنسانية لسكانه.