أهالي «الشيخ جراح» بالقدس يتصدون لمحاولة استيلاء مستوطنين على قطعة أرض

تصدى أهالي حي «الشيخ جراح» بمدينة القدس للمستوطنين، الذين اقتحموا قطعة أرض وحاولوا الاستيلاء عليها بحجة ملكيتهم لها.

وكان مندوبون عن «القيّم العام- حارس أملاك الغائبين» بمساندة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا قطعة أرض خاصة تعود للمواطن عبدالرزاق الشيخ، وحاصروها بالكامل وشرعوا بعملية تجريف وخلع للأشجار.

وأوضح هاشم بدر عضو لجنة حي «الشيخ جراح»، أن محامي العائلات في حي الشيخ جراح حضر إلى موقع الأرض وكشف عدم وجود أي قرار من المحكمة يمكن المستوطنين من السيطرة والاستيلاء على الأرض، وبعد أكثر من ساعتين انسحبت القوات وكذا المستوطنون من المكان.

وحذر «بدر» من أن عملية الاقتحام المفاجئة للأرض وعمليات التجريف التي جرت قد تكون مقدمة للاستيلاء عليها، موضحا أن المستوطنين تمكنوا من الحصول على قرار من البلدية قاموا من خلاله بعملية التجريف التي جرت.

وأوضح «بدر» أن عقارات وأراضي الشق الغربي من حي الشيخ جراح، مهددة بالمصادرة والإخلاء لصالح المستوطنين بحجة ملكيتها قبل عام 1948، وتخوض العائلات صراعا بالمحاكم لحماية عقاراتها وأراضيها، لافتا إلى أن صاحب الأرض والمحامي توجها للمحاكم لحماية قطعة الأرض ولعدم تكرار محاولة الاستيلاء.