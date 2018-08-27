مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين أديرة وادي النطرون

تفقد اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، مساء أمس، في زيارة مفاجئة، الخدمات الأمنية المعينة بتأمين الأديرة بمدينة وادي النطرون.



وتابع مدير الأمن إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، وحرص خلال جولته على تفقد قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها لتحقيق أعلى درجات التأمين.



كما تفقد خدمات الأقوال الأمنية المعينة لتأمين الطريق الصحراوي واضطلع على مقومات الخدمات من حيث التسليح والمركبات المستخدمة في الخدمة، وتحاور مع القوات حول سيناريوهات الاعتداءات المحتملة وكيفية التصرف معها.



واوضح مدير الأمن للقوات مدى أهمية الخدمات المعينة لتأمين الطريق ودورهم الفعال في منع حدوث كل ما هو مخل بالأمن العام وأثر ذلك في إشعار المواطن بالأمن والاستقرار.



كما تفقد قسم شرطة غرب النوبارية ومركز شرطة وادي النطرون للاضطلاع على سير الأعمال الإدارية ومدى تفهم الضباط والأفراد لأعمالهم المكلفين بها.



ووجه مدير الأمن بتسهيل كافة الإجراءات لكبار السن وحسن معاملة المواطنين وتوفير أماكن للانتظار، كما اجتمع بالضباط والإفراد ووجه بسرعة إنهاء مطالب الجماهير من المترددين لإنهاء مصالحهم.