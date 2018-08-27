سقوط مبكر لهاليب في أولى مفاجآت بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

فجرت لاعبة التنس الاستونية كايا كانيبي أولى المفاجآت الكبيرة في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) رابع بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي بالفوز 6 / 2 و6 / 4 على الرومانية سيمونا هاليب اليوم الاثنين مع افتتاح فعاليات الدور الأول للبطولة.



وكانت هاليب انسحبت من بطولة "كونيكتيكات" الأسبوع الماضي بسبب إصابة في وتر أخيل.



ولم تستطع هاليب الظهور بمستواها المعهود في مباراة اليوم لتسقط أمام كانيبي المصنفة 44 عالميا في مواجهة استغرقت ساعة واحدة و16 دقيقة.



وبهذا ، ودعت هاليب البطولة الأمريكية من الدور الأول للموسم الثاني على التوالي علما بأنها توجت في وقت سابق من الموسم الحالي بلقب بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) ثاني بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.



ورغم الهزيمة ، لن تفقد هاليب موقعها في صدارة التصنيف العالمي لمحترفات التنس نظرا لأنها لم تخض البطولة دفاعا عن كم كبير من نقاط التصنيف.



وخلال المباراة ، أعربت هاليب عن ضيقها بكل الأشكال الممكنة حيث قذفت في البداية بمضربها مرتين على أرض الملعب حتى تعرض المضرب للكسر كما ألقت الكرة بعصبية شديدة وقوة كما ظهرت عصبيتها في أكثر من موقف آخر.



وأوضحت الرابطة العامية للمحترفات أنها المرة الأولى التي تخرج فيها المصنفة الأولى للبطولة من الدور الأول في فلاشينج ميدوز كما أنها المرة السادسة التي يحدث فيها هذا على مستوى جميع البطولات الأربع الكبرى.



وكانت اللاعبات السابقات هن الرومانية فيرجينيا روزيتشي في بطولة أستراليا المفتوحة عام 1979 والألمانية شتيفي جراف في بطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) عام 1994 والسويسرية مارتينا هينجز في ويمبلدون عامي 1999 و2001 والألمانية أنجيليك كيربير في رولان جاروس عام 2017 .



وتلتقي كانيبي في الدور الثاني مع السويسرية جيل تايشمان التي تغلبت على السلوفينية داليلا جكوبوفيتش 6 / 3 و6 / صفر في مباراة أخرى بالدور الأول للبطولة.



وتأهلت الأوكرانية إلينا سفيتولينا المصنفة السابعة للبطولة إلى الدور الثاني بالتغلب على الأمريكية ساشيا فيكيري 6 / 3 و1 / 6 و6 / صفر.



وفي مباريات أخرى بالدور الأول اليوم ، فازت الأمريكية فانيا كينج على الروسية ناتاليا فيخليانتسيفا 7 / 6 و6 / 3 والصينية كيانج وانج على السلوفاكية ماجدالينا ريباريكوفا 6 / 2 و6 / 2 والرومانية إيرينا كاميليا بيجو على الأمريكية جينفر برادي 6 / 3 و6 / 3 والبيلاروسية فييرا لابكو على الأوكرانية كاترينا بوندارينكو 6 / 3 و6 / 3 .