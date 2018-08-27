يتساءل الكثيرون حول كيفية التعامل مع النجوم الكبار على صعيد العالم، لا سيما بعد الأزمة التي نشبت بين محمد جناح ليفربول ومنتخب مصر والاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية عدة طلبات تقدم بها اللاعب ووكيله خاصة بحقوق الصور وما يتعلق ببعض الضمانات فيما يخص تواجد اللاعبين في معسكرات المنتخب وعدم تكرار ما حدث في مونديال روسيا.

من بين طلبات صلاح هو توفير حرس شخصي بحيث يوفر للاعب النجم التحرك بدون أي توتر، وهو طلب يبدو منطقيا بالنظر إلى ما يحدث مع نجوم العالم.

هذا الفيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وهو رفقة بعثة منتخب "التانجو" التي شاركت في مباراة ودية في روسيا، وقد انتظره اثنين من الحرس الشخصي لحظة نزوله من الحافلة وذلك لضمان أكبر خصوصية له.

ومن ثم، فإن حديث صلاح عن هذه النقطة يعد منطقيا، خاصة وأن اللاعب لا يتحدث من فراغ كونه عاش فترة ليست بالقصيرة في الملاعب الأوروبية.

نقطة أخرى، وهي حقوق الصور الخاصة باللاعبين، وهنا يتم التطرق إلى أزمة وضع صورة محمد صلاح على طائرة المنتخب قبل كأس العالم في روسيا.

وهنا نستشهد بفيديو نشرته صفحة المنتخب الإنجليزي على موقع "يوتيوب" ويظهر طائرة المنتخب بدون أي صور للاعبين، وذلك لتفادي الدخول في أزمة مع الشركات الراعية للاعبين.

وفيما يخص حديث صلاح عن سفر جميع المنتخبات لا سيما الأفريقية على طائرات فئة رجال الأعمال، فهو أيضا حديث يبدو صحيحا، وهو ما توضحه صور طائرة المنتخب السعودي والتي أظهرت الفرق الواضح بين طائرة "الفراعنة" وطائرة "الأخضر" الذي كان يلعب مع المنتخب المصري في نفس المجموعة بدور المجموعات لمونديال روسيا.