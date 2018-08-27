وزير الري يتلقى تقريرا حول المنشآت الجاهزة للافتتاح خلال الفترة القادمة

أكد تقرير تلقاه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، اليوم الاثنين، حول المنشآت الجاهزة للافتتاح خلال الفترة القادمة والتي قام بها قطاع التوسع الأفقي التابع لمصلحة الري بتكلفة إجمالية بلغت نحو 200 مليون جنيه والتي شملت إنشاء عدد من الكباري ومنشآت الحماية من أخطار السيول وتعظيم الاستفادة من المياه الناتجة عنها.

وذكر التقرير أنه تم الانتهاء من عدد من المشروعات في نطاق الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات في محافظة الأقصر تضمنت الانتهاء من إنشاء كوبري خرسانة على ترعة الرمادي بمركز إسنا بتكلفة بنحو 4.6 مليون جنيه وكوبري على خوازيق على ترعة أصفون في مركز أرمنت بتكلفة 4.5 مليون جنيه.

وأضاف أنه تم الانتهاء من إنشاء كوبري خرسان حمولة 70 طنا على ترعة أصفون مركز نقادة بمحافظة قنا بتكلفة 4 ملايين جنيه، وإحلال وتجديد كوبري أخر بحمولة 70 طنا على ترعة أصفون في ذات المركز بتكلفة 2.6 مليون جنيه.

وفي نطاق مشروعات الحماية من مخاطر السيول، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء بحيرة للحماية من السيول بوادي عبادي بمحافظة أسوان بتكلفة 13 مليون جنيه، وإنشاء بحيرة أخرى للحماية من السيول في ذات الوادي بتكلفة 11.2 مليون جنيه.

كما تم الانتهاء من إنشاء سد الحماية وبحيرة الترسيب بالأعقاب بحري بوادي أبو صبيرة للحماية من أخطار السيول بمحافظة أسوان بتكلفة 5 ملايين جنيه، وإنشاء بحيرة صناعية في ذات الوادي للحماية من أخطار السيول بتكلفة 39.5 مليون جنيه، وإنشاء بحيرة بوادي الشغب (1) بتكلفة 19.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء سد إعاقة بوادي الشغب للحماية من السيول في وادي عبادي بتكلفة 35.6 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه قد تم الانتهاء من عدد من مشروعات حماية قرية العقب الجديدة بقنا من أخطار السيول بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وإنشاء بحيرة لحماية وادي الصعايدة والعمدة (1) "وادي بنات بري" في محافظة الأقصر للحماية من أخطار السيول بتكلفة 20 مليون جنيه، فضلا عن الانتهاء من إنشاء بحيرة لحماية وادي الصعايدة والعمدة (2) "وادي المدامود" في الأقصر للحماية من أخطار السيول بتكلفة 37.8 مليون جنيه.