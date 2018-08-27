حرص محمود توفيق وزير الداخلية، مساء أمس الأحد، على زيارة المصابين من أبطال الشرطة، الذين أُصيبوا حال تصديهم لمحاولة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الأكمنة بالكيلو 17 الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء صباح يوم السبت 25 الجاري، والذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة.

واطمأن "توفيق"، على حالتهم الصحية وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، واستمع من الأطباء المعالجين إلى شرح لمراحل علاجهم.

وأشاد الوزير، ببطولة رجال الشرطة في التصدي للإرهاب الأسود، مثمنا شجاعتهم ويقظتهم ومبادرتهم السريعة في مواجهة الهجوم الإرهابي والتعامل مع العناصر الإرهابية بكل قوة وجسارة ما كان له الأثر في إفشال مخططهم الإرهابي وتصفية 4 من تلك العناصر وهروب الباقي، مؤكدا أن إقدامهم على التضحية فداء للوطن وعزته يُعد مثالا رائعا يُحتذى به في أداء الواجب.

وأكد أن جميع رجال الشرطة على قلب رجل واحد عازمين على تلبية نداء الواجب الوطني واستعدادهم للتضحية بأرواحهم فداء لتراب وطننا الغالي.

وشدد الوزير، خلال الزيارة، على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لأبطال الشرطة، موجها كل التحية والتقدير لأسرهم الذين قدموا شبابا يعشق تراب هذا الوطن، ومتمنيا لهم الشفاء العاجل.

من جانبهم، أعرب المصابون من رجال الشرطة عن خالص تقديرهم لحرص الوزير على زيارتهم، مؤكدين له تمنيهم سرعة الشفاء ليتمكنوا من العودة بين صفوف زملائهم للذود عن وطنهم والدفاع عن ترابه مهما كانت التضحيات.