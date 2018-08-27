بدء الإنتاج مطلع 2019 بقدرة 50 ميجاوات.. و10.8 مليون دولار إيرادات سنوية

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، بدء تدشين أول مشروعاتها في مجال توليد الطاقة الشمسية، من خلال إنشاء وتشغيل محطات بقدرة 50 ميجاوات في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، بحسب بيان أرسلته الشركة للبورصة اليوم.

ووفقا لبيان الشركة، فإن المشروع سيكون بالشراكة مع "حسن علام القابضة" التي تصل نسبتها إلى 40%، فيما ستكون حصة "القلعة" من خلال شركتها التابعة طاقة عربية 60%، فيما تبلغ تكلفة المشروع 1.35 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل إيراداته إلى 10.8 مليون دولار سنويا.

وبحسب الشركة، فإن 5 مؤسسات تمويل دولية، وفرت التمويل للمشروع، فيما من المخطط بدء تجارب تشغيل المشروع بنهاية العام الحالي، وبدء إنتاجه وبيعه للشركة المصرية لنقل الكهرباء في بداية 2019.

وقالت الشركة، إن المشروع يتبع المرحلة الثانية لنظام تعريفة التغذية الكهربائية، ويساهم في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية والحد من التلوث.

وسجلت إيرادات القلعة 3.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2018، لتسجل نموا سنويا بمعدل 48% بفضل الأداء القوي لشركتي طاقة عربية وتوازن في قطاع الطاقة، وكذلك المردود الإيجابي لتجميع نتائج مجموعة «جراندفيو» القابضة ضمن القوائم المالية لشركة القلعة التي تمتلك حصة 48% بها، علمًا بأنها ساهمت منفردة بمبلغ 520.5 مليون جنيه في إجمالي إيرادات القلعة في الربع الأول من عام 2018.