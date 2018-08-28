قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الفيتنامية، علاقات تاريخية وممتدة وقديمة وليست وليدة اليوم، مشيرًا إلى تطور العلاقات بشكل كبير منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى فيتنام في العام الماضي، والتي كانت الأولى من نوعها لرئيس مصري.

وأضاف «راضي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الاثنين، أن زيارة الرئيس الفيتنامي، تران داي كوانج، للقاهرة، اليوم، شهدت زخمًا كبيرًا حول العلاقات الثنائية بين البلدين وتوقيع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدة مجالات تضاف إلى 9 أخريات تم إبرامهم العام الماضي خلال زيارة الرئيس «السيسي»، سبتمبر الماضي إلى هانوي.

وأوضح أن الاتفاقيات التي تم توقيعها شاملة وواسعة وتشمل عدد كبير من الوزارات، لافتًا إلى تجربة فيتنام الثرية في مجال التنمية والنهوض، لاسيما وأنها كانت في ظروف مشابهة كثيرًا لمصر، ولذلك تسعى القاهرة للاستفادة من هذه التجربة والجهود التي قامت بها فيتنام منذ نحو 30 عامًا، بينما بدأت مصر فيها منذ 4 أعوام.

وأشار إلى تحقيق فيتنام طفرة كبيرة للغاية في مجالين بالتحديد هما زيادة الصادرات وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة والتي تؤدي إلى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والخبرة الغربية، مضيفًا أن فيتنام قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الإطار، وتركز مصر في علاقاتها معها حاليًا على الاستفادة من هذه التجربة، لاسيما وأن مصر تشهد نهضة تنموية وتتمتع بمركز إقليمي استراتيجي متميز بين الشرق والغرب، وتجمعها اتفاقيات تجارة حرة مع دول عربية إفريقية، يمكن لفيتنام الاستفادة منها للتعاون مع دول الشرق الأوسط والدول الأفريقية والعربية.

وأوضح أن ترأس مصر للاتحاد الأفريقي لمدة عام في يناير القادم، يتيح فرصة كبيرة لفيتنام للتعاون في أفريقيا واستغلال دور مصر في هذا الإطار، واصفًا الزيارة بالمثمرة جدًا والهامة، والتي تدل على استغلال مصر لكافة قدراتها الداخلية وعلاقاتها الدولية وتسخيرها لصالح الاقتصاد والتنمية بما يفيد الشعب، والارتقاء بحالة المواطنين.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى الاثنين، بنظيره الفيتنامي، تران داي كوانج، في قصر الاتحادية بالقاهرة، وشهد الرئيسان توقيع عدة اتفاقيات تعاون بعد جلسة مباحثات ثنائية.