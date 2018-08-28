صلاح أمين يكشف أسباب فوز النجوم على الزمالك

كشف صلاح أمين صاحب هدف فوز نجوم إف سي على نظيره الزمالك خلال اللقاء الذي جمعهم بملعب بتروسبورت ضمن أخر مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، عن أسباب الإنتصار.

وأشار أمين إلى أن أحترام الخصم وتنفيذ تعليمات الإسباني أنطونيو كالديرون المدير الفني للنجوم، أحد الأسباب الرئيسية للفوز، وقال: "أحترمنا إمكانيات الزمالك فهو فريق كبير ويملك العديد من العناصر الهامة ضمن صفوفة، ولم نتهاون طوال المباراة".

وأضاف: "نفذنا تعليمات كالديرون، الجميع كان يتحرك للدفاع بعد فقد الكرة مباشرة، وأعتمدنا على الهجمات المرتدة مع إستغلال المساحات في الخطوط الخلفية للزمالك".

وتابع: "الثلاث نقاط غاليين جدًا في مشوار الدوري، نحن فريق صاعد حديثًا، والفوز على فريق بحجم الزمالك مهم للغاية، فقد تعادلنا خلال أول مباراتين وخسرنا في الثالثة، وإستطعنا الإنتصار اليوم، وسنسعى لمواصلة الدوري بنفس الزخم".

وأتم صلاح أمين حديثه، بإن مشوار الدوري يحتاج للنفس الطويل، وقال: "ندخل جميع المباريات بهدف واحد وهو تحقيق الفوز، مع عدم التنازل عن التعادل، وبإذن الله نكون على قدر المسئولية وثقة الإدارة في اللاعبين من أجل مواصلة النتائج الجيدة".

وأصبح رصيد نجوم إف سي، خمس نقاط في المركز الـ11، ويستعد لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.