أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائرية اليوم الإثنين أن جميع الخضر والفواكه المعروضة في الأسواق صحية وسليمة، وأن مياه الري المستعملة في زراعة هذه المواد لا تشكل أي خطر على المزروعات أو صحة المواطن، كما أنها لا تشكل أي مصدر لبكتيريا الكوليرا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الاثنين إن الفاكهة والخضروات المنتجة في الجزائر صالحة للاستهلاك، ودعت إلى اتباع إجراءات النظافة قبل الاستهلاك.

وبحسب الوزارة فإن جميع المديريات والمصالح الزراعية، مركزيا ومحليا متأهبة لمراقبة ودراسة تطور الإصابة بالكوليرا عن قرب.

وحذرت الوزارة من أنه في حالة تسجيل أي مخالفات تتعلق بالري فإن جميع الجهات المعنية تطبق التدابير اللازمة في مثل هذه الحالات بإجراءات قانونية مع حجز جميع المعدات ومع إتلاف المحاصيل الزراعية.