أجايي يواصل جلسات البرنامج التأهيلي

أدى النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، جلسة علاج طبيعي وتأهيل صباح اليوم، الاثنين، تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالفريق، في إطار البرنامج العلاجي الذي يخضع له اللاعب للتعافي من إصابته الأخيرة.

ويخضع اللاعب لفحص طبي وأشعة بعد شهر؛ للاطمئنان على التئام قطع الأربطة الداخلية للركبة، قبل أن يبدأ تنفيذ المرحلة الجديدة في العلاج الطبيعي، والبدء في التأهيل البدني.

ويعاني أجايي من قطع في الرباط الداخلي للركبة، التزم على أثره علاجًا وتأهيلًا يمتد إلى ٤ أشهر منذ الإصابة.

وخاض لاعبو الفريق، الغائبون عن مباراة كمبالا سيتي الأوغندي، المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء بدوري أبطال إفريقيا مرانًا قويًا صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش، تحت إشراف حسين عبد الدايم، مساعد مخطط الأحمال البدنية، وطارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل.