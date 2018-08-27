تقارير: المليونير الأمريكي «دان بيلزريان» ينضم للجيش الأرميني

ذكرت تقارير إعلامية رسمية في أرمينيا، اليوم الإثنين، أن المليونير الأمريكي دان بيلزريان، الذي اشتهر بتعليقاته الغريبة على تطبيق "انستجرام"، انضم إلى الجيش الأرميني.

وذكر وكالة الأنباء الأرمينية الرسمية "أرمنبرس" في تقرير لها أن بيلزريان، وهو أرميني الأصل، وصل إلى البلاد وحصل على الجنسية وانضم إلى الجيش في نفس اليوم.

كما حصل شقيقه آدم بيلزريان، وهو لاعب بوكر محترف، على الجنسية الأرمنية، وفقا للتقرير.

ومن المتوقع أن يبقى دان بيلزريان ، المغامر ولاعب كمال الأجسام وأحد عشاق السلاح ذو اللحية البنية السميكة ومفتول العضلات، في البلاد لبضعة أيام قبل السفر إلى تايلاند.

ولم يحدد التقرير الدور الذي سيؤديه بيلزريان خلال خدمته في الجيش.

وتنخرط أرمينيا، وهي جمهورية سوفيتية سابقة غير ساحلية، في نزاع مستمر منذ عقود مع أذربيجان المجاورة حول إقليم "ناجورنو كاراباخ" المتنازع عليه.

ويسيطر الانفصاليون الأرمن المسيحيون على المنطقة التي تبلغ مساحتها نحو 4.500 كيلومتر مربع داخل أذربيجان التي تسكنها أغلبية مسلمة.