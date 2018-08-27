«ماكرون» يعلن عن خطة لاستئناف قمم المتوسط اعتبارا من 2019

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في كلمة له أمام الدبلوماسيين، أن بلاده ستبدأ اعتبارا من العام القادم استضافة قمة البحر الأبيض المتوسط وذلك في عودة إلى أحد التقاليد القديمة لباريس.

ولم يتم تحديد موعد لهذه القمة، ولكن من المرجح انعقادها في مدينة مرسيليا.

وكان الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي قد أعلن انطلاق الاتحاد من أجل المتوسط، والذي أثار ضجة إعلامية كبيرة في يوليو 2008، ومع ذلك فقد اختفى هذا الاتحاد سريعا من الساحة السياسية.

ولكن ماكرون قال إن الوقت قد حان لإدارة سياسات البحر المتوسط بشكل مختلف، مؤكدا أن جماعات المجتمع المدني بحاجة إلى أن يتم تمثيلها في هذا الاجتماع.