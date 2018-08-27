حريق هائل بمنطقة زراعية في الوادي الجديد

شب حريق هائل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بزراعات نخيل وأشجار بإحدى قري مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد.



كان اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادى الجديد، قد تلقى بلاغًا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق مروع بمنطقة زراعات بقرية ناصر التابعة لمركز ومدينة الخارجة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء والحماية المدنية إلى موقع الحادث، فيما دفعت الوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة بسيارات محملة بالمياه للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمناطق المجاورة له، وجار تحرير محصر بالواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.