المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية يدين الاشتباكات في طرابلس

أدان المجلس الرئاسي واستنكر بشدة الهجوم المسلح الذي تشهده ضواحي طرابلس من قبل مجموعات وصفها بـ"العصابات الخارجة عن القانون والمتسببة في ترويع المواطنين الآمنين".

وقال المجلس في بيان له اليوم الاثنين، إنه "لم يعد هناك مجال للتسيب والفوضى، ولقد أعطيت الأوامر للمنطقة العسكرية طرابلس ووزارة الداخلية والقوى الأمنية التابعة لها بمواجهتها، كما سيتم اعتبار كل من يتورط في هذا الهجوم الغادر على العاصمة خارجاً عن القانون، وستطاله يد العدالة والعقوبات الدولية حسب قرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص".

ورأى المجلس أن هذا الاعتداء يشكل خطراً على أمن وسلامة المواطنين ويستهدف إجهاض الجهود المبذولة محلياً ودولياً لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وختم قائلاً :"لا تهاون مع المعتدين وسيواجه هؤلاء بالحزم المطلوب".

ولقي شخص حتفه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء الاشتباكات المسلحة التي اندلعت فجر اليوم الاثنين بالقرب من "معسكر اليرموك" بمنطقة "صلاح الدين" في الضاحية الجنوبية الشرقية من العاصمة الليبية .

ووقعت الاشتباكات بين "اللواء السابع مشاة" المنضوي تحت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني ،أو ما يسمى بكتيبة "الكانيات"، من جهة وبين كتيبة "ثوار طرابلس" وكتيبة "النواصي" المنضويتان تحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق .

وأفاد شهود عيان من سكان منطقة الاشتباكات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن نطاق الاشتباكات اتسع بالقرب من مقر مصلحة الجوازات العامة بطريق صلاح الدين.

واستنكرت مديرية أمن طرابلس الاشتباكات ، وأكدت في بيان لها اليوم أن الاشتباكات تُستخدم فيها الدبابات ومدافع "هاوزر" وجميع أنواع الأسلحة.