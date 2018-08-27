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منتخب ناشئات الطائرة يحقق الفوز الأول في أمم إفريقيا بكينيا

الشروق
نشر فى : الإثنين 27 أغسطس 2018 - 12:22 ص | آخر تحديث : الإثنين 27 أغسطس 2018 - 12:22 ص

حقق المنتخب الوطني لناشئات الكرة الطائرة تحت 20 عاما الفوز في أولى مبارياته ببطولة أمم إفريقياوالمقامة بكينيا.

ونجح فريق الطائرة بتحقيق الفوز على المنتخب الأوغندي بثلاثة أشوط نظيفة في المباراة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وتضم مجموعة مصر كلا من منتخباتأوغنداوروانداوالكونجو برازافيلوموريشيوس.

ويخوض المنتخب ثاني مواجهاته أمام الكونجو والمقرر إقامتها غدا الإثنين في تمام الرابعة عصرا.

وتضمقائمةالمنتخبكلامن اللاعبات: ميارخليفة،ندىوليد،هديريسري،زينهتامر،علياءهاني،سهيلةوفيق،هناحسن،هنامنسي،آيةالنادي،لوجيياسر،نورإيهاب،آياتياسين،إليجانبهشامبدراوىالمشرفعلىقطاعالانساتواحمدفتحىمدربالفريق،وعلىجمالمساعدالمدرب،ومىمحمودحسنىمحللتقنى،وهديلعلاجطبيعى،ومروةمحمودحسنىحكممرافق، ويرأسبعثة المنتخب عمرومخلوفعضومجلسإدارةالاتحاد.

 

 


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