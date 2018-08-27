عندما يكون «البيض» بطلا للوحات فنان!

في تلك الأيام، يُعد تصوير الطعام شيئًا شائعًا، فمواقع التواصل الاجتماعي كـ"انستجرام وفيسبوك"، تمتليء بأشخاص يشاركون صورا وجباتهم كل يوم.

الفنان ميشيل بالديني، المكسيكي الجنسية، والذي يبلغ من العمر 20 عاما، واحد من هؤلاء الأشخاص الذين يشاركون وجبة الإفطار الخاصة بهم مع العالم، لكن الفرق الوحيد هو أنه لا شك في أن صور إفطاره تستحق المتابعة، بحسب موقع "Bored Panda".

يستخدم "بالديني"، البيض لخلق لوحات فنية مذهلة تتنوع بين المناظر الطبيعية والأعمال الفنية الشهيرة مثل "ليلة النجوم" لفان جوخ، بجانب الـ"لوجو" الخاص ببعض العلامات التجارية المعروفة، والأفلام مثل Star Wars.

يأخذ "ميشيل"، البيض النيء أو المطبوخ، ويشكله إلى لوحات مختلفة، ويشارك صور أعماله الفنية على حسابه بموقع "انستجرام"، الذي يُطلق عليه "The Eggs-hibit"، ويحظى بآلاف المتابعين.

ويقول الفنان المكسيكي: "إن الفكرة بدأت مع تشكيل رمز يين يانج، منذ 3 سنوات، وظننت أنها تبدو رائعة لذا قررت أن أحاول إعادة إنتاجها، وقد خرجت أفضل بكثير مما ظننت"، مؤكدا أنه رغم من تجربته مع الأطعمة الأخرى، إلا أن البيض المقلي هو المفضل لديه.

ويسعى الفنان المكسيكي، في كل مرة أن يجذب انتباه متابعيه، من خلال لوحة جديدة قد تجسد فيلما شاهدوه أو رياضة يمارسوها أو حتى أماكن سياحية.

وقال "بالديني" عبر حسابه بـ"انستجرام": "لن أعلق كثيرًا على العملية الفعلية في المطبخ؛ لأنني أريد أن أترك ذلك لخيال الجميع، ومع ذلك، يمكن أن يستغرق الأمر كله من 30 دقيقة إلى ساعة اعتمادًا على التصميم".