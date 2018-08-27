الشروق تنشر صورة من خطابات وكيل صلاح

حصلت «بوابة الشروق» علي صورة الخطاب الذي أرسله رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني إلي اتحاد الكرة في أعقاب أزمة لاعب ليفربول مع الجبلاية.

وعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيًا عصر اليوم الاثنين، لتوضيح ملابسات أزمة صلاح في محاولة لكشف الحقائق حول الخطابات المتعددة التي قام وكيل أعماله بإرسالها إلي اتحاد الكرة.

وشملت طلبات وكيل صلاح، مرافقة حارسين شخصيين لاستقباله في المطار، ومصاحبته أثناء وجوده في المعسكرات الخاصة بالمنتخب، وتواجدهم خارج غرفة اللاعب، بالإضافة إلي عدم ازعاج اللاعب بالتقاط صور أو المقابلات شخصية، وعدم استخدام صورة صلاح بمفرده، أو مع باقي لاعبي المنتخب إلا بعد الموافقة الكتابية منه".

كما شمل الخطاب مطالبة وكيل أعمال صلاح مجلس إدارة اتحاد الكرة بالإستقالة الرسمية في حالة عدم تنفيذ مطالبهم.