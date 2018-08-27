نجوم أف سي يعلن عن تشكيله لمواجهة الزمالك

أعلن الجهاز الفني لفريق "نجوم إف سي"، بقيادة الإسباني أنطونيو كالديرون، التشكيل الذي يخوض به مواجهة الزمالك في تمام الثامنة مساء اليوم الإثنين، على ستاد بتروسبورت، بختام منافسات الأسبوع الرابع، من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل "نجوم إف سي"، كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد سعد.

خط الدفاع: محمود فتح الله وخالد عبد الرازق محمد وأحمد أيمن وأحمد جمال كامل.

خط الوسط: عمرو عماد ومحمود عبد الحليم ومهاب ياسر والسعيد محمد ومحمود أحمد.

خط الهجوم: صلاح أمين.

جدير بالذكر أن فريق النجوم خاض 3 مباريات بالدوري لم يحقق الفوز في أي مباراة، وتعادل بدون أهداف أمام طلائع الجيش وسموحة وخسر بهدفين في المواجهة الأخيرة أمام المقاولون العرب.