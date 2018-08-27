جامعة بنى سويف : توقيع الكشف الطبى على 600 طالب جديد فى اليوم الأول

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن توقيع الكشف الطبى على 600 طالب وطالبة من الطلاب الجدد خلال اليوم الأول لكليات لطب البشري، والأسنان، والهندسة، والتمريض، والطب البيطري، والعلاج الطبيعي.

وأشار رئيس الجامعة أن الكشف الطبى للطلاب الجدد يشمل كشف العظام والجلدية والرمد والباطنة والقلب ، اضافة الى اجراء تحليل فيروس سى وذلك فى إطار الخطة التى تتبناها الدولة للقضاء على المرض نهائياً ، مؤكداً على توفير كافة سبل الراحة للطلاب الجدد، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم، لافتًا إلى أنه سيتم إنشاء ملف صحي لكل طالب من الطلاب الجدد يصاحبه طوال دراسته في الجامعة.