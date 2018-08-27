تحرير 32 مخالفة بناء لـ16 عقارا بالمنيا

حررت الوحدة المحلية لمدينة المنيا 32 مخالفة بناء وتشييد لـ16 عقارا بحي شمال المدينة، في إطار تطبيق قانون البناء المنظم لأعمال البناء والتشييد والتصدي لكل من تسول له نفسه مخالفة القرارات الصادرة من قبل الحكومة.

ومن جانبه، وجه عصام البديوي محافظ المنيا، رئيس المدينة، بضرورة إعلام أصحاب العقارات من المخالفين لقانون البناء، واستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أصحاب العقارات المخالفة.

وفي إطار متابعة حالة النظافة العامة بحي شمال، أكد محمد سيد رئيس المدينة، انتظام العمل بمنظومة جمع القمامة من المنازل ونقلها للمقالب العمومية، لافتا إلى أن جمع القمامة من خلال المنظومة لاقى استحسانا من قبل المواطنين.

وتواصل الوحدة المحلية جهودها في رفع كافة الإشغالات على مستوى الأحياء والشوارع الرئيسية على مستوى المدينة وفتح منافذ توزيع مواد غذائية وبيع لحوم بأسعار مخفضة وتشجيع مبادرات النظافة والتجميل بالتعاون مع جميع الجهات ومنظمات المجتمع المدني؛ من أجل الارتقاء بالمستوى العام وجعل المدينة واجهة مشرفة أمام زائريها.