تدريبات بدنية مكثفة للاعبي الإسماعيلي

خصص الجزائري خير الدين مضوي المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، جزءً كبيرًا من تدريبات اليوم الاثنين، للتركيز على الجوانب البدنية المكثفة، سعيًا للإرتقاء بالمعدلات البدنية لدى اللاعبين.

كما شمل المران خوض تدريبات رفع أثقال، حيث يستهدف الجهاز الفني للدراويش تقوية العضلات لدى اللاعبين، قبل تأدية تدريبات بالجري حول الملعب وفق توقيتات محددة وذلك تحت إشراف ياسين بوعصيدة مخطط الأحمال.

كذلك تضمنت التدريبات فقرة خاصة للتسديدات بعيدة المدى، والتي شهدت تألق طارق طه، الظهير الأيسر واختتم المران بتقسيمة بين كافة اللاعبين.

الجدير بالذكر أن الفريق قد حصل على راحة سلبية أمس الأحد، عقب الفوز على مصر المقاصة بهدف وحيد، قبل أن يبدأ اليوم الاستعداد للقاء نجوم إف سي يوم الجمعة المقبل فى خامس جولات الدوري الممتاز.