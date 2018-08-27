تأجيل الحكم في قضية صحفيي رويترز المعتقلين بميانمار

قال قاض، اليوم الاثنين، إن الحكم في قضية اثنين من صحفيي رويترز اعتقلا في ميانمار بموجب قانون يعود للحقبة الاستعمارية بزعم امتلاكهما وثائق سرية للغاية قد تأجل للأسبوع المقبل.



وأضاف قاضي المقاطعة، خين ماونج مونج، بمحكمة في يانجون، إن القاضي الذي يتولى القضية، يي لوين، كان قد دخل المستشفى الأسبوع الماضي.



ومن المتوقع أن يصدر الحكم يوم الاثنين المقبل.



واعتقل الصحفيان وا لون (32 عاما)، وكياو سوي أو (28 عاما)، في 12 ديسمبر الماضي، بموجب أحكام قانون الأسرار الرسمية للبلاد. ويواجهان حكما بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.



ويؤكد الدفاع أن الشرطة أوقعت بهما وسلمت لهما وثائق قبل اعتقالهما في يانجون في ديسمبر من العام الماضي.



وكان الصحفيان يعدان تحقيقا عن مذبحة لعشرة من رجال وصبيان الروهينجا في ولاية راخين الغربية وسط عملية عسكرية شنها الجيش الميانماري في أغسطس 2017 "ووصفت من قبل الأمم المتحدة بأنها ترقى إلى التطهير العرقي.



ووصف خين مون زاو، أحد أفراد هيئة الدفاع عن الصحفيين، شعوره بإنه "نصف متفائل ونصف متشائم" بشأن حكم الأسبوع المقبل.



وقال للصحفيين خارج المحكمة "أنا واثق تماما من وجهة النظر القانونية ومن شهادة الشهود أنهما أبرياء"، مؤكدًا أنه سيستأنف إذا ما كان الحكم سلبيًا.