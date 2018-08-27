رئيس وزراء أستراليا الجديد يتفقد المناطق المتضررة من الجفاف

تفقد رئيس الوزراء الأسترالي الجديد سكوت موريسون اليوم الاثنين، المناطق التي ضربها الجفاف بولاية كوينزلاند بغرب البلاد.

وذكرت شبكة «أيه بي سي» الأمريكية، أن «موريسون» يعتزم الإعلان عن حزمة حوافز جديدة لمساعدة المزارعين، الذين تأثروا من موجة الجفاف التي تضرب المنطقة منذ 6 سنوات.

ويواجه المزارعون شحا كبيرا في المياه بسبب قلة الأمطار وموجة الحر والجفاف، التي ضربت أستراليا، وسجلت الأمطار في الخريف الأخير 57 ملليمترا من المياه تحت معدلها، وهو ما يعد الخريف الأكثر جفافا منذ عام 1902.

يذكر، أن «موريسون» فاز في انتخابات رئاسة الحزب الليبرالي الأسترالي يوم الجمعة الماضي بـ 45 صوتا مقابل 40 صوتا، بعد الإطاحة برئيس الوزراء السابق مالكولم تورنبول، حيث كان «موريسون» يشغل حقيبة الخزانة في حكومته.