يستعد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس لتنظيم مؤتمر دولي سنوي بعنوان "قضايا المياه فى الشرق الأوسط.. الواقع والمستقبل"، خلال الفترة 16-17 مارس 2019، تحت رعاية رئيس الجامعة عبدالوهاب عزت، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور نظمي عبد الحميد، ورئيس مجلس إدارة المركز.

وقال مدير المركز الدكتور أشرف مؤنس، إن محاور المؤتمر تدور حول عدة نقاط رئيسية، تتضمن "المياه في أيدلوجية الشرق الأوسط، المياه فى الكتب السماوية، التحديات وموارد المياه، ومشكلة الندرة وأثرها على النمو الاقتصادي، مشكلة الندرة وأثرها على الصراع السياسي، ظاهرة السيول، قضايا المياه الجوفية، ترشيد استهلاك المياه، قضية الاستمطار (المطر الصناعي )، المياه وقضايا التنمية، المياه والسكان، المياه والإعلام".

وأضاف مؤنس، في تصريحات له، أن لغات المؤتمر هي العربية والإنجليزية، علي أن تكون المراسلات وملخصات البحوث فيما لا يزيد عن 300 كلمة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضح، أن رسم الاشتراك فى المؤتمر 750 جنيها لأعضاء هيئة التدريس المصريين، و200 دولار أو ما يوازيها بالجنيه المصري للباحثين غير المصريين، 150 دولار لطلاب الدراسات العليا غير المصريين، و450 جنيها للباحثين المصريين، أما بخصوص الحضور والإستماع للمصريين شامل الضيافة والوجبات فرسومه 250 جنيها، ولغير المصريين 100 دولار أو ما يوازيها بالجنيه المصري، ورسوم شهادات الحضور 150 جنيها للمصريين، و300 جنيه لغير المصريين، لافتا إلى أنه لا تعتبر مشاركة الباحث في المؤتمر نهائية إلا بعد تسديد الرسوم على حساب المركز، وإرسال البحث كاملا.