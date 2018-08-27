«معصوم» يدعو البرلمان العراقي إلى الانعقاد

دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، بعد ظهر اليوم الاثنين، البرلمان العراقي المنتخب إلى عقد أولى جلساته في الثالث من الشهر المقبل.

وأوضح مرسوم جمهوري، بتوقيع معصوم وزع بعد ظهر اليوم الاثنين، أن رئيس الجمهورية يدعو أعضاء مجلس النواب المنتخب للدورة الرابعة للانعقاد في الثالث من الشهر المقبل على أن يتراس الجلسة أكبر الأعضاء سنا.

من جهة أخرى، تشهد الساحة السياسية في العراق حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في 2018 لتشكيل الكتلة الأكبر، تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.

يذكر أن الانتخابات العراقية أسفرت عن فوز قائمة «سائرون» بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بالمركز الأول، والفتح بقيادة مهدي العامري بالمركز الثاني، والنصر بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي بالمركز الثالث.