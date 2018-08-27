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السبت.. «محمد نجيب أول رئيس لمصر».. ندوة بجامعة عين شمس احتفالا بثورة 23 يوليو

الرئيس الراحل / محمد نجيب
الرئيس الراحل / محمد نجيب
كتب - أحمد كساب:
نشر فى : الإثنين 27 أغسطس 2018 - 5:51 م | آخر تحديث : الإثنين 27 أغسطس 2018 - 5:51 م
ينظم مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس ندوة بعنوان "محمد نجيب أول رئيس لمصر"، ضمن احتفالات المركز بثورة 23 يوليو 1952، السبت المقبل، تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور عبد الوهاب عزت، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور نظمي عبد الحميد، ورئيس مجلس إدارة المركز.

وقال مدير المركز الدكتور شرف مؤنس، إن المركز يعتزم عقد الندوة في إطار دوره التثقيفي والتنويري للأحداث التاريخية المحلية والعالمية للباحثين والمهتمين بالشئون التاريخية على مستوى الجامعات المصرية.

وأشار مؤنس، إلى أنه تم فتح باب تلقي الأبحاث العلمية المشاركة في فعاليات الندوة على البريد الإلكتروني الخاص بالمركز أو تسلم الأبحاث بمقر المركز.

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