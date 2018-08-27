قال إيهاب شكري، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالبحر الأحمر، إن مدينة الغردقة حققت أفضل المعدلات السياحية هذا العام مقارنة بالعشرة أعوام الأخيرة.

وأضاف «شكري»، في تصريحات لفضائية «دي إم سي»، مساء الاثنين، أن حجم إشغالات الفنادق حاليًا في الغردقة تتراوح بين 90 إلى 93%، بينما مدينة البحر الأحمر بصفة عامة تتراوح حجم الإشغالات بها نحو 88%.

وأوضح أن الزيادة هذا العام عن العام السابق 2017 تصل إلى 60%، وهو ما يعني أن صيف 2018 هو الأفضل، وفق قوله.

وأشار إلى جهود جميع العاملين في القطاع السياحي واللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، الذي وصفه بالنشيط، مضيفًا أن السياح الذين أتوا إلى مصر ينشرون الصورة التي رأوها في الخارج.