رئيس حكومة الشباب: نسعى لتقديم نموذج جديد للحياة السياسية في مصر

قال أحمد مقلد، رئيس حكومة الشباب، إن فكرة إنشاء حكومة للشباب خرجت من حزب المؤتمر، موضحًا أنه تم تكوين مجموعة عمل لتنفيذ المشروع، وعرضه على مجموعة من الأحزاب، لتقديم نموذج جديد للحياة السياسية المصرية.



وأضاف «مقلد»، خلال لقائه مع برنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، أمس الأحد، أن هذا النموذج شمل 7 أحزاب، مثل الوفد، والحركة الوطنية، ومصر الحديثة، والحرية، بالإضافة إلى أحزاب الجيل، والإصلاح والنهضة، والغد.



وأوضح أن حكومة الشباب تختلف عن حكومة الظل في بريطانيا، نظرًا لاختلاف الإدارة العامة في بريطانيا عن نسق الإدارة المصرية، متابعًا: «خرجنا بنموذج مستحدث، ليس له علاقة بالنموذج البريطاني».



وذكر أن أهم ما يميز هذه الحكومة هو أن أعضاءها لا تتجاوز أعمارهم أكثر من 40 سنة، معقبًا: «أصغر وزير عندنا لا يتجاوز 25 سنة، والحكومة حزبية سياسية لأننا نسعى لتقديم نموذج استرشادي لفكرة الوزير السياسي».



