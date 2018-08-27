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الأهلي بزيه التقليدي أمام كمبالا في دوري أبطال إفريقيا

الشروق
نشر فى : الإثنين 27 أغسطس 2018 - 4:22 م | آخر تحديث : الإثنين 27 أغسطس 2018 - 4:22 م

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وكمبالاسيتي الأوغندي الذي عقد ظهر اليوم الاثنين، عن العديد من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة؛ في مقدمتها ضرورة حضور الفريقين لملعب برج العرب قبل بداية المباراة بساعة ونصف، على أن يرتدي الأهلي زيه الأحمر التقليدي، فيما يرتدي نادي كمبالا الزي الأزرق بالكامل.

كما نبه مندوب الاتحاد الإفريقي على مسئولي الفريقين بعدم إضاعة الوقت أو الاعتراض على قرارات الحكام.

وأقيم الاجتماع بمقر فندق إقامة طاقم التحكيم ومراقب المباراة، وحضره محمد يوسف المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري للفريق، بالإضافة إلى مسئولي نادي كمبالا، في حضور مندوب «الكاف» ومراقب ومنسق المباراة وطاقم الحكام.

وتقام مباراة الأهلي وكمبالا سيتي الأوغندي في دور المجموعات الأفريقي في تمام الساعة التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب الجيش ببرج العرب.


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