كشف المخرج أحمد طه المشرف الفني على ورشة «ابدأ حلمك» عن قرار تعميم فكرة الورشة في محافظات مصر، وقال في تصريح خاص لـ«الشروق»، إنه بناء على توجيه من الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تقرر تنظيم ورش مسرحية في 3 محافظات هي «أسيوط، والمنيا، والشرقية».

وأشار «طه» إلى، أن مدربي الورشة سيقومون بزيارات لتلك المحافظات خلال الفترة المقبل للتجهيز للورش الثلاث، وذلك في مستهل مشروع ضخم يستهدف الوصول إلى جميع ربوع مصر.

وكانت ورشة «ابدأ حلمك» التي ينظمها مسرح الشباب قد عرضة مساء أمس باكورة إنتاج على خشبة مسرح مركز الجيزة الثقافي، والمتمثل في عرضي «نظرة» و«مدد» كمشروعي تخرج الدفعة الأولى، وذلك بحضور الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب، وعدد من المسرحين والنقاد والإعلامين والمهتمين بشئون المسرح.

وأوضح «طه»، أن الورشة تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام طلابها، وتعمل على مدى عدة أشهر لبناء شخصية مسرحية متكاملة عبر سلسلة محاضرات مع المتخصصين في كل فنون المسرح من تأليف إلى أداء وديكور وتصميم حركي وموسيقى وغناء وإضاءة وإخراج، مشيرًا إلى أن من خضعوا للتدريب في الدفعة الأولى كانت أعينهم أثناء التقدم للورشة على تجربة مسرح مصر، وأن كثيرا منهم كانت عيونه متجهة نحو النجومية والشهرة، ولكن بعد فترة الدراسة تغيرت تلك النظرة، وأصبح المسرح هو الهدف والحلم لدى معظم المشاركين.

وأشار إلى، أن الدفعة الأولى من الورشة ضمت 150 متدربا وتم تقسيمهم إلى قسمين، وشارك كل قسم منهما في عمل مسرحي أتاح لهم الوقوف على خشبة المسرح ومواجهة الجمهور، وتقديم أنفسهم ومواهبهم أمام النقاد والمتخصصين كبداية لتحقيق أحلامهم.

من جانبه، أشار المخرج عادل حسان مدير مسرح الشباب إلى، الدعم الذي تلقته الورشة منذ أن كانت فكرة إلى عرض نتاج الورشة المتمثل في مشروعي التخرج لطلاب الدفعة الأولى، موجهًا الشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي.

وعن العرض الأول، علق «حسان» قائلا: «رغم أننا نقدم عرضي نظرة ومدد مجانا للجمهور إلا أننا حققنا أعلى الإيرادات بهذا الحشد الكبير، الذي شهدته قاعة العرض بمركز الجيزة الثقافي، والذي اضطرت إدارته لرفع لافتة كامل العدد».

وألمح مدير مسرح إلى استمرار العروض يوميا في السابعة مساء ولمدة 15 يومًا على خشبة مركز الجيزة الثقافية.

وعن تقييمه للتجربة بعد الإعلان عن تخرج الدفعة الأولى قال «حسان»: «النهاردة كسبنا جيل جديد من المسرحيين خريجي الورشة».

يذكر، أن ورشة «ابدأ حلمك» قد تقدم لها أكثر من 5000 شاب تم اختيار 150 منهم في المرحلة العمرية من 18 إلى 45 عاما، استمر تأهيلهم لأكثر من 6 أشهر وانتهت بإنتاج عرضي نظرة ومدد.

وشارك في إعداد عرض «مدد» كل من الدكتور علاء عبدالعزيز «دراما»، وأشرف فاروق «تمثيل»، وعمرو الأشرف «سينوغرافيا»، وحازم الكفراوي «موسيقى وغناء»، وضياء شفيق «تصميم حركي».

فيما شارك في تدريب أبطال عرض «نظرة» كل من ميسرة صلاح الدين «دراما»، وأحمد مختار «تمثيل»، ومحمود حنفي «سينوغرافيا»، وأحمد حمدي رؤوف «موسيقى وغناء»، وتامر فتحي «وتصميم حركي».