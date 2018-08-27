محامون: إيطاليا لا تستطيع إجبار المهاجرين على الذهاب إلى ألبانيا

قالت جمعية قانونية إيطالية اليوم الاثنين إن المهاجرين الذين أفرج عنهم من السفينة الإيطالية "ديشيوتي" لا يمكن إجبارهم على الذهاب إلى ألبانيا ضد رغبتهم.

وأصدرت جمعية "ايه اس جي آي" البيان بعد أن سمح اتفاق تم التوصل إليه في عطلة نهاية الأسبوع بمغادرة المهاجرين الـ 150 الذين بقوا على متن السفينة، التي رست في ميناء كاتانيا الصقلي. وعرضت ألبانيا إلى جانب ايرلندا والكنيسة الكاثوليكية الإيطالية، استقبال المهاجرين.

وأنهى الاتفاق أياما من الجدل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعد أن رفضت إيطاليا استقبال أي من المهاجرين.

وقالت الجمعية التي تدعم حقوق المهاجرين إنه بما أن ألبانيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي وليس لديها عملية لجوء مقابلة، "فليس هناك سابقة وطنية أو دولية تسمح بترحيل المهاجرين ضد إرادتهم".

في غضون ذلك، نقلت صحيفة "لا ريبوبليكا"، عن رئيس الجمعية لورنزو تروكو قوله إنها "مسرحية سخيفة" و"هجوم على نظام اللجوء"، مشيرًا إلى أنه ما زال من غير الواضح أي المهاجرين سيذهبون إلى هناك.

من جانبها، امتنعت المفوضية الأوروبية عن التعليق اليوم الاثنين. وقالت متحدثة إن الاتفاق هو اتفاق ثنائي بين إيطاليا وألبانيا.

ومع ذلك، يمكن أن يتعارض هذا الاتفاق مع مبدأ وضعه الاتحاد الأوروبي في وثيقة في شهر يونيو. وقالت الوثيقة إن إرسال المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي إلى دول لا تربطهم به علاقات لا يتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي.

وستقبل كل من ألبانيا وأيرلندا 20 مهاجرا لكل منهما، بينما ستأخذ الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية حوالي 100 مهاجر. ومن وجهة نظر تروكو فإن هذا يعني أنهم سيكونون على الأراضي الإيطالية ولديهم نفس الحقوق مثل المهاجرين الآخرين.