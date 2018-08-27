أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع ماي

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا، مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

يأتي ذلك في إطار تحرك دبلوماسي تقوم به تركيا باتجاه أوروبا، حيث تواجه العملة التركية أزمة شديدة على إثر خلاف متصاعد مع الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة أنباء (اناضول) التركية الرسمية اليوم الاثنين، أن الاتصال تناول قضايا اقتصادية وتجارية وقضايا تتعلق بالاستثمارات، وحسب الوكالة، فإن من المنتظر أن يتم عقد لقاء قريبا بين وزير المالية التركي بيرات البيرق ونظيره البريطاني فيليب هاموند.

كان أردوغان قد أجرى خلال الأيام الماضية اتصالات هاتفية مع المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يشار إلى أن سعر الليرة التركية سجل تراجعا تاريخيا على إثر الخلاف مع واشنطن بشأن مصير القس الأمريكي اندرو برونسون المحتجز في تركيا، وتأمل حكومة أنقرة في الحصول على دعم أوروبي في مواجهة ما تسميه "الحرب الاقتصادية" التي تشنها الولايات المتحدة عليها من خلال فرض عقوبات ورسوم جمركية على المنتجات التركية للضغط على أنقرة للإفراج عن القس.

ويلتقي البيرق بعد ظهر اليوم، نظيره الفرنسي برونو لو مارين في العاصمة الفرنسية باريس، وسيلتقي نظيره الألماني اولاف شولتس في برلين في الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل، وسيجري خلال هذا اللقاء التحضير لزيارة رسمية سيقوم بها أردوغان إلى برلين نهاية الشهر المقبل.