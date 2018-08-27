«سانا»: الجيش السوري يدمر تحصينات لـ«داعش» ويقضي على عدد من الإرهابيين في السويداء

دمرت وحدة من الجيش السوري، اليوم الاثنين، مقرا وعربة مزودة برشاش ثقيل تابعة لعناصر تنظيم "داعش" على محور عملياتها في محيط خربة الحاوي بمنطقة تلول الصفا بريف السويداء الشرقي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة واصلت تشديد الخناق على المجموعات الإرهابية من تنظيم "داعش" في منطقة تلول الصفا، حيث خاضت اشتباكات عناصر التنظيم في الجروف الصخرية شديدة الوعورة على محور تل أبو غانم بالتوازي مع رمايات مدفعية وضربات نفذها سلاح الجو على أوكارهم وعلى محاور تسللهم على أطراف التلول في محاولة يائسة منهم للهرب، ما أسفر عن تدمير مقر وعربة مزودة برشاش ثقيل والقضاء على عدد من الإرهابيين في محيط خربة الحاوي.

يُذكر أن وحدات من الجيش قد سيطرت، أمس الأول، على مساحات جديدة على محور قبر الشيخ حسين وأم مرزخ في تلول الصفا بالريف الشرقي وقضت على عدد من الإرهابيين من بينهم قناصون.