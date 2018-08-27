رئيس «نقل البرلمان»: لقاء الرئيس الفيتنامي بالنواب «مثمر»

• عبد الواحد: داي كوانج أكد خلال اللقاء عمق العلاقات بين البلدين

وصف النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اللقاء الذي جمع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مع رئيس جمهورية فيتنام تران داي كوانج، اليوم الإثنين، بحضور عدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، بـ"المثمر"، مشيرا إلى أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

وأوضح عبد الواحد، في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن رئيس مجلس النواب تحدث عن عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، بجانب التطرق إلى الحديث عن قانون الاستثمار الذي أقره مجلس النواب وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن شأنه تسهيل الإجراءات على المستثمرين، ويفتح الطريق أمام المستثمرين في مصر ويزيل كافة العوائق.

وتابع عبد الواحد، أن الرئيس الفيتنامي أيضا أكد علي عمق العلاقات التي تجمع البلدين، واصفا لقاءه مع الرئيس السيسي صباح اليوم الاثنين بـ"التاريخي"، والذي شهد مناقشة تعزيز العلاقات بين البلدين، والتعاون في إطار المؤسسات الدولية، وبحث تدعيم العلاقات التجارية والسياسية والعسكرية ومكافحة الإرهاب.

ولفت إلى أن الرئيس الفيتنامي وجه دعوة إلى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، والنواب الحضور، لزيارة فيتنام.

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