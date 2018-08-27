«بني سويف الجامعي» يجري 612 جراحة لإنهاء قوائم الانتظار

أكد الدكتور عماد البنا مدير عام مستشفيات جامعة بني سويف، أنه تم إجراء 612 جراحة مختلفة ضمن مبادرة الرئيس السيسي لمرضى قوائم الانتظار، وعددهم 674 مريضًا، وسيتم إجراء الجراحات المتبقية وعددها 62 حالة خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا أن مستشفيات جامعة بني سويف تتصدر جميع المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي؛ للقضاء على قوائم الانتظار.

وكشف مدير مستشفى بني سويف الجامعي، أن المستشفيات قامت بإجراء 22 حالة قلب مفتوح من إجمالي 41 حالة تشملها قوائم الانتظار، وباقي 19 حالة، و216 قسطرة للقلب من إجمالي 306 حالات، وتبقى 36 حالة سيتم إجراؤها خلال أيام، كما تم إجراء جراحات في المخ والأعصاب لـ 24 مريضًا من إجمالي 25، والمتبقى على قوائم الانتظار حالة وحدة فقط، وسيتم إجراؤها بمجرد الانتهاء من القيام بعمل الفحوصات والأشعات اللازمة لها.

كما تم الانتهاء من إجراء جميع جراحات قسم الرمد، وعددها 84 حالة، إضافة إلى إجراء 14 حراجة تغيير مفصل «فخذ، ركبة» وباقي 6 حالات.

وأشار الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف إلى، أن الجامعة سوف تواصل تنفيذ مبادرة الرئيس «السيسي» دون توقف، مؤكدًا أن هناك تعاون وتنسيق بشكل مستمر بين الجامعة وهيئة الرقابة الإدارية ومستشفيات التأمين الصحي ومديرية الصحة ومستشفياتها والمستشفى العام، كما ستقوم المستشفى بإرسال طواقم طبية للمساعدة في إجراء العمليات بالمستشفيات الأخرى لإنهاء قوائم الانتظار.