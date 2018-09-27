تأهل صعب للإسماعيلي لدور الـ16 بـ«كأس زايد» من الكويت

نجح الإسماعيلي في التأهل إلى دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، بعد فوزه على الكويت الكويتي بركلات الترجيح 4-2، في المباراة التي أقيمت على ستاد الكويت اليوم الخميس، ضمن إياب دور الـ32 من البطولة.

وكان الوقت الأصلي من المباراة إنتهى بتقدم الكويت بنتيجة 2-0، ليصبح متعادلًا مع الإسماعيلي الذي حقق الفوز في الإسماعيلية بلقاء الذهاب بنتيجة 2-0، ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وأحرز جمعة سعيد الهدف الأول لصالح الكويت الكويتي في الدقيقة 23، من جملة تكتيكية رائعة، فيما أهدر صابر خليفة ركلة جزاء لصالح الكويت في الدقيقة 27.

سجل فهد الهاجري الهدف الثاني للكويت في الدقيقة 69،بعد تنفيذ ركلة ركنية من الجهة اليسري وضعها اللاعب على يمين عصام الحضري حارس الدراويش.

حاول الإسماعيلي تدارك الهدف، حيث سدد ميندوجا كرة رأسية جاورت القائم بعد أن وصلت إليه من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء.

وانتهي الشوط الثاني بنتيجة 2ــ0 لصالح الكويت، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم التأهل إلي دور الــ16 من البطولة.

رجحت الركلات الترجيحة كفة الدراويش حيث سجل لاعبو الإسماعيلي 4، بينما سجل لاعبو الكويت ركلتين فقط، ليتأهل الإسماعيلي إلى دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال.

الجدير بالذكر أن المباراة التي لم تذاع لوجود مشاكل بين نادي الكويت الكويتي وشركة البث، شهدت مشاجرة بين الجهاز الفني للدراويش وأصحاب الأرض أنتهت بتدخل الأمن "تابع التفاصيل"

من مدينة #الكويت:

شاهد الهدف الاول لفريق #الكويت سجله اللاعب جمعة سعيد عند الدقيقة 22 ..#الكويت_الكويتي 1#الاسماعيلي_المصري 0

في إياب الدور 32 .. #كاس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/8SEI5pDf8j

— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨