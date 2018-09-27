5 نصائح لاستخدام العدسات اللاصقة عند السفر

العيون واحدة من أكثر أجزاء الجسم حساسية ويجب علينا دائما أن نبذل قصارى جهدنا لحمايتها.

على الرغم من ارتداء الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم العدسات اللاصقة كل يوم إلا أنها دومًا تجلب خطر الإصابة بالعدوى.

في ما يلي بعض النصائح البسيطة حول كيفية السفر باستخدام العدسات اللاصقة وفقا لما ذكره موقع «diet of life»:

1- اتخاذ أزواج إضافية من العدسات

إن فقدان عدساتك أثناء سفرك أمر سهل للغاية، لذلك يجب أن نتأكد دائمًا من وجود عدسات إضافية كافية معبأة كذلك محلول الحفظ وإعادة الترطيب كاف لرحلتك بأكملها.

2- اصطحاب عدساتك اللاصقة في حقيبة اليد

الاحتفاظ بالعدسات اللاصقة معك في حقيبة اليد الشخصية، هو نوع من التأمين في حالة حدوث سيناريوهات سيئة عند السفر مثل فصل الأمتعة عنك.

3- الحد من ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الطيران

شيء آخر يجب أن تضعه في اعتبارك عليك هو الحد من ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الرحلات الطويلة، ذلك لأن العدسات اللاصقة تحتوى على نسبة كبيرة من الماء تصل لـ 70 %، في حين أن متوسط كمية الماء في الغلاف الجوي في الطائرة قد يصل إلى 25٪، مما يسبب جفاف بشرتنا وعيوننا.

لذلك فالتوصية الأكثر شيوعًا من أطباء العيون هي عدم ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الرحلات الطويلة وإزالتها تمامًا إذا كنت تنوي النوم.

4- حاول دائما الحفاظ على نظافتها

نسافر إلى أماكن ومواقع مختلفة ، وهناك إمكانية كبيرة لالتقاط نوع من البكتيريا أو المواد الغريبة الأخرى من أطراف أصابعنا.

من أجل الحفاظ على تعقيم عينيك، يجب أن تحاول دائمًا الحفاظ على مطهر اليد للتأكد من أن أطراف أصابعك نظيفة قبل أن تلمس العدسات اللاصقة، وإذا كنت ترغب في تجنب ملامسة الأصابع مع عينيك قدر الإمكان، فربما عليك أن تحاول حمل مرآة للمساعدة على إدخال العدسة اللاصقة واستخراجها وضبطها.

5-امنح عينيك إجازة أيضًا

إن أخذ يوم عطلة من ارتداء العدسات اللاصقة، والنوم من 8 إلى 10 ساعات يوميًا والحفاظ على جسمك رطباً، يمكن أن يحدث فرقا حاسما لراحة عينيك أثناء العطلة.