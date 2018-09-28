عاشور حكمًا لمباراة المصري والجيش والحنفي للاتحاد ودجلة

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اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمود عاشور لإدارة مباراة المصري وطلائع الجيش المؤجلة من الأسبوع الثامن للدوري الممتاز، والتي ستقام غدا الجمعة على ملعب الجيش ببرج العرب.

وسيعاون عاشور كلًا من رجب محمد وهشام الدسوقي حكما راية، ويحيى فضل حكمًا رابعًا، وكل من محمود بسيوني وحسام الجلاد كحكم خامس.

فيما اختارت اللجنة، الحكم محمد الحنفي لإدارة مباراة الاتحاد السكندري ووادي دجلة المؤجلة من الأسبوع الخامس، والتي ستقام على ستاد الإسكندرية.

وسيكون أحمد توفيق طلب وهاني العراقي حكما راية، وأحمد إبراهيم حكمًا رابعًا، وكل من محمد الصباحي وإبراهيم محجوب حكمًا خامسًا.