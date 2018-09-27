«ترامب» يتهم الصين بمحاولة التدخل في الانتخابات النصفية الأمريكية

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين بمحاولة "التلاعب والتدخل" في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب لمجلس الأمن الدولي: "للأسف، وجدنا أن الصين تحاول التدخل في انتخاباتنا المقبلة المقررة في 2018"، مضيفًا: "إنهم لا يريدوننى ولا يريدون أن نحقق الانتصار، لأننى أول رئيس يتحدى الصين على الصعيد التجاري.. ونحن نربح على الصعيد التجاري. نحن نربح على جميع الأصعدة".

ورفضت الصين "الاتهامات غير المبررة" من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن بكين تتدخل في الانتخابات النصفية الأمريكية.

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يى: إن بكين اتبعت على الدوام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مضيفا :"نحن لم ولن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد".

تأتي تصريحات ترامب، فيما تتصاعد حدة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، مع تبادل فرض الرسوم العقابية على واردات كل دولة من الأخرى.

وكانت أوروبا وروسيا والصين قد وضعت نفسها عمدا في مسار تصادمي مع ترامب في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث أعلنت عن خطط لإنشاء قنوات جديدة للدفع لتسهيل التجارة مع إيران.