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«مدبولي» يطمئن على المرضى بمستشفى قنا العام.. ويهديهم الورود

حمادة عاشور
نشر فى : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 11:22 ص | آخر تحديث : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 11:22 ص

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منذ قليل، زيارة لمستشفى قنا العام، شملت عددًا من أقسام المستشفى؛ للتعرف على مدى توافر التجهيزات، ومتابعة سبل تقديم الرعاية الطبية للمرضى.

واطمأن "مدبولي"، على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، عبر حوار مع عدد منهم، كما أهداهم الورود، متمنيا لهم سرعة الشفاء.

وتفقد رئيس الوزراء، وحدة الغسيل الكلوي، التي تضم 40 سريرا، ووحدة القسطرة القلبية التي تضم جهازا للقسطرة، ووحدة العناية المركزة التي تم مضاعفة عدد الأسرة بها مؤخرا لتضم 10 أسرة، وذلك إلى جانب 247 سريرا تضمها مستشفى قنا العام، التي تخدم شريحة كبيرة من أبناء المحافظة، والوجه القبلي، وتقدم لهم الرعاية الطبية في العديد من الأقسام الطبية.


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