سفير مصر بطوكيو: الجانب الياباني لم يبخل في تمويل المتحف المصري الكبير

كشف السفير أيمن كامل، سفير مصر باليابان، عن تفاصيل مشاركة اليابان في إقامة المتحف المصري الكبير، قائلًا: «هذا المشروع الذي بدأ منذ سنوات، يعد تجربة نجاح في العلاقة الثنائية بين مصر واليابان».

وأضاف، خلال لقائه مع برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن الجانب الياباني لم يبخل في الاضطلاع بدور مهم في تمويل عملية إنشاء المتحف الكبير، وذلك من خلال مؤسسة «الجايكا» اليابانية للتعاون الدولي.

واستطرد، أن المتحف نشأ وفقًا لمنظور متكامل، ليس كمكان لعرض الآثار المصرية فقط، وإنما تعدت فلسفة المكان هذا الأمر، حيث استثمر الموقع الفريد للمتحف، المطل على منطقة أهرامات الجيزة، موضحًا أن استراتيجية بناء المتحف، تهدف إلى إعطاء الزائر شعورًا بأنه مسافر عبر التاريخ.

وأردف، أن اليابان كما ساهمت في إنجاح هذا المشروع، فإنها تساهم كذلك في تدعيم أحد المراكز المصرية، المختصة بترميم الآثار، بمواد وتكنولوجية يابانية صديقة للبيئة، موضحًا أن هذه المواد أثبتت نجاحًا منقطع النظير في عمليات الترميم.

وذكر أن المتحف عند افتتاحه لن يكون فخرًا لمصر ولليابان فقط، بل سيكون فخرًا للعالم بأكمله، متابعًا: «الافتتاح الجزئي أو المبدئي سيكون بداية العام المقبل، وهو سيكلل رحلة كفاح طويلة امتدت لـ 8 سنوات، والافتتاح النهائي سيكون حوالي 2022 عند اكتمال كل الأعمال».

https://youtu.be/r8bAgWEU5Eo