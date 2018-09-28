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تامر حسين عن أزمة عمرو مصطفي ومارشيملو: «اتحلت ببساطة»

دينا درويش:
نشر فى : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 11:46 م | آخر تحديث : الخميس 27 سبتمبر 2018 - 11:46 م

أعلن الشاعر تامر حسين، عن حل الأزمة التي وقعت، بسبب عدم وضع اسم الملحن عمرو مصطفي بصفته ملحن أغنية "باين حبيت" المطروحة منذ أمس الأربعاء.

وكتب «حسين» عبر حسابه بموقع «فيس بوك» قائلاً: «موضوع عمرو مصطفى اتحل، واسمه وحقه الأدبي محفوظ والراجل مارشميلو هيعدل البوست بعد ٦ ساعات»

وتابع: «عمرو مصطفى من حقه اسمه يتكتب، هو غيور بس على شغله ونجاحه واسمه، ولكن الأمور اتحلت ببساطه على خير إن شاء الله، عايزين نفرح بنجاحنا».

كان عمرو مصطفي، قد أشار إلى أنه تم إهدار حقوقه كملحن، معلنًا أنه سيلجأ للحل القانوني.

وكتب عمرو مصطفى، عبر حسابه بموقع «فيس بوك» قائلاً: «تم إهدار حقي الأدبي في كتابة اسمي كملحن أغنية «باين حبيت»، غناء عمرو دياب وتوزيع مارشميلو، ما لا يرضيني ولا يرضي جمهوري، وسوف أقوم باتخاذ الإجراءات».


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